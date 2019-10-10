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Kartal'da adliye önündeki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

10.10.2019 13:13Kartal'da adliye önündeki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiği görülüyor. Adliyenin önündeki caddede birbirlerine giren grup üyelerine bir süre sonra polis müdahale ediyor.



Anadolu Adalet Sarayı, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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