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Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu.

01.08.2019 17:52 Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu
Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu.
Esentepe Mahallesi'ndeki çok katlı bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi. Ekipler çevrede yaptıkları ilk araştırmada, kadının diz hizasından kopuk bacaklarını, söz konusu binanın dördüncü katındaki balkon kısmında buldu.
Bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı. Savcılığın incelemesinin ardından 50 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Esentepe Mahallesi, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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