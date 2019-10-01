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Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı

Kartal'da bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

01.10.2019 15:00Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı
Kartal'da bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay Kartal Balkan Caddesi üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler binadan yükselirken, kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, ev sahibi dumandan hafif şekilde etkilendi.
(İHA)

İtfaiye, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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