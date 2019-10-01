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Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı

Kartal'da binanın çatısı alev alev yandıİSTANBUL - Kartal'da bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

01.10.2019 15:48
Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı
İSTANBUL - Kartal'da bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay Kartal Balkan Caddesi üzerinde bugün saat 14: 00 sıralarında meydana geldi. Binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler binadan yükselirken, kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri geldi.Yangın söndürülürken, ev sahibi dumandan hafif şekilde etkilendi.
Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı

Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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