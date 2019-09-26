Haberler » Güncel » Haber

Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu

26.09.2019 17:11Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:49 Milletvekili Çakır'dan MGC'ye hayırlı olsun ziyareti
17:49 Akademisyen bülent şık'a 1 yıl 3 ay hapis cezası
17:48 Spor 4'üncü etnospor kültür festivali açılış toplantısı yapıldı
17:48 Avcılar'da minaresi devrilen cami havadan görüntülendi 2
17:48 Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı
17:48 Fatih'te 3 tarihi bina depremde zarar gördü
17:47 Cumhurbaşkanı Oktay: "Bununla ilgili kim ne söylüyorsa, altı boştur"