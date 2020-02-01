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Kartal'da bir evde yangın; mahsur kalan kişiyi arkadaşları kurtardı

Kartal'da 3 katlı binanın 2'inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

01.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:49Kartal'da bir evde yangın; mahsur kalan kişiyi arkadaşları kurtardı

'da 3 katlı binanın 2'inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan bir kişi, arkadaşları tarafından birbirlerine eklenen 4 merdivenle çıkılarak kurtarıldığı belirtildi.

Yangın, Kartal Yalı Mahallesi Miraç Sokak'ta bulunan 3 katlı Coşar Apartmanının 2'inci katında saat 17.00 sıralarında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olası bir riske karşı İGDAŞ ekipleri de sokakta incelemelerde bulundu. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Daire içerisinde bulunan bir kişi dumandan etkilendi. İkinci katta mahsur kalan kişinin, 4 merdiveni birbirlerine ekleyerek kendisine ulaşan arkadaşları tarafından kurtarıldığı belirtildi.

"DÖRT TANE MERDİVENİ BİRBİRİNE BAĞLADIK"

Yangının çıktığı sırda binanın karşısındaki kahvehanede olduğunu belirten Gökhan Arslan, "Bizim arkadaşımız vardı. Merdiven kurduk yukarıya. Dört tane merdiveni birbirine bağladık. gelmeden aşağıya indirdik" dedi.



İtfaiye, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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