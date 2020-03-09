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Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı.

09.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:58
Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Kartal 'da, bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde S.T'nin (42) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin olay yerinden motosikletle kaçtığı ve motosikletin Mehmet Ç'ye (35) ait olduğu belirlendi.
Mehmet Ç'nin, S.T. ile eşine mesaj gönderdiği iddiasıyla aracında tartıştığı ve sonrasında olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Esentepe Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kartal, Güncel
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