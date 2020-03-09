Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı.
09.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:58
Kartal 'da, bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde S.T'nin (42) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin olay yerinden motosikletle kaçtığı ve motosikletin Mehmet Ç'ye (35) ait olduğu belirlendi.
Mehmet Ç'nin, S.T. ile eşine mesaj gönderdiği iddiasıyla aracında tartıştığı ve sonrasında olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde S.T'nin (42) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin olay yerinden motosikletle kaçtığı ve motosikletin Mehmet Ç'ye (35) ait olduğu belirlendi.
Mehmet Ç'nin, S.T. ile eşine mesaj gönderdiği iddiasıyla aracında tartıştığı ve sonrasında olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kartal'da, bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Etiketler : Esentepe Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kartal, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
Güncel
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı