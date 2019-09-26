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Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı

Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldıİSTANBUL - İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.09.2019 15:14
Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı
İSTANBUL - İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltılarak öğrenciler dışarı çıkarıldı.
İstanbul'da saat 12.00 sıralarında meydan gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Kartal'da bulunan bir ilkokulun öğrencileri deprem nedeniyle tedbir amaçlı olarak dışarı çıkartıldı. Boşaltılan okuldan çıkan öğrenciler okula gelen velileri tarafından alındı.
Kartal'da bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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