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Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı!

İstanbul'un Kartal ilçesinde denize atlayan bir kişi, boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden çıkarılan kişi emniyette verdiği ifadesinde, denize yüzmek için girdiğini söyledi.

01.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:02

'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

GÜÇLÜKLE BOTA ÇIKARILDI

Olay saat 19.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kumcular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizdeki kişiyi güçlükle bota çıkardı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Denizden çıkarılan Mehmet S., Kartal Balıkçılar Barınağı'nın bulunduğu kıyıya getirildi. Mehmet S. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Mehmet S., polise verdiği ilk ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı!

Kartal, Güncel

Kaynak: DHA


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