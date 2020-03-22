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Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi Kartal Belediyesi ekipleri ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı şehirde dezenfekte çalışması yaptı.

22.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:13
Kartal 'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi
İSTANBUL - Kartal Belediyesi ekipleri ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı şehirde dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler her yeri dezenfekte ederken, cadde ve sokakların boş olması dikkat çekti
Kartal Belediyesine bağlı ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokakların boş olması dikkat çekti. Ekipler dezenfekte çalışması yaparken evlerinin balkonlarında olan vatandaşlar Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek ekipler aracılığıyla selam söylediler. Kartal’da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi
Etiketler : Kartal Belediyesi, Kartal, Genel

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