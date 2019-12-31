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Kartal'da çöken istinat duvarı yan taraftaki binanın duvarını yıkıp evin içine girdi

Kartal Yakacık'ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü.

31.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:26 Kartal'da çöken istinat duvarı yan taraftaki binanın duvarını yıkıp evin içine girdi
'ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. 3 araç oluşan çukura düşerken, duvardan çöken toprak ve parçalar da yan taraftaki binanın duvarını yıkarak evin içerisine girdi. Evin içinden çekilen görüntüler faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Kartal Yakacık Uğur Mumcu Mahallesinde saat 10.45 sıralarında yoğun yağış nedeniyle bir sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. Otoparkta park halinde olan 3 araç oluşan çukura düştü. Çöken istinat duvarından kopan parçalar ve çöken toprak, yan taraftaki bir binanın duvarını yıkarak evin içerisine girdi. Ev sakinlerinin o esnada başka bir odada oturuyor olması, olası bir faciayı önlemiş oldu. Evin içerisinden kaydedilen görüntüler, faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Faciadan kıl payı kurtulan ev sakini, "Yan taraftaki duvarda çatlak vardı. Yağmur suyuyla beraber duvar esnemeye başladı. Bir anda olduğu gibi aşağı indi araçlarla beraber. Duvarları patlatarak içeri geldi. İçeride annem babam yatıyordu onlar kaçtı. Odada olsak paramparça olacaktık" dedi.

Öte yandan çukura düşen 3 araç düştükleri yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. - İSTANBUL

Yakacık, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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