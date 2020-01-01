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KARTAL'DA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ KALAN BÖLÜMÜNE KUM DESTEĞİ

*İstinat duvarının kalan bölümüne yapılan kum desteği havadan görüntülendiHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHAKartal'da dün sabah saatlerinde çöken istinat duvarının kalan bölümünün yıkılma ihtimaline karşı, duvarın önüne yaklaşık 30 kamyon kum dökülerek...

01.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:43 KARTAL'DA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ KALAN BÖLÜMÜNE KUM DESTEĞİ

*İstinat duvarının kalan bölümüne yapılan kum desteği havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

'da dün sabah saatlerinde çöken istinat duvarının kalan bölümünün yıkılma ihtimaline karşı, duvarın önüne yaklaşık 30 kamyon kum dökülerek güçlendirme çalışması yapıldı. Toplam 63 daireden oluşan iki bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. 

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'ta dün sabah saatlerinde bir binanın otoparkında istinat duvarı çökmüş, park halinde bulunan 3 araba yan binanın bahçesine düşmüştü. Yaşanan olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken arabalarda hasar meydana gelmişti. Toplam 63 daireden oluşan iki bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Kartal Belediyesi ekipleri, istinat duvarının kalan bölümünün çökme ihtimaline karşı yaklaşık 30 kamyon kum getirerek duvara destek yaptı. 63 dairede yaşayanlardan bazıları belediye tarafından otellere yerleştirilirken, bazı vatandaşlar ise yakınlarının evine gitmeyi tercih etti. Duvarın önüne kum dökülerek yapılan çalışmanın ardından oluşan durum havadan da görüntülendi. 

"ŞOK OLDUM GÖRÜNCE. NUTKUM TUTULDU"

Bir mahalle sakini, " 10.45 falandı. Bir gürültü yatak odasına geldi. Dedim ne oldu, tam gözümü açtım bir sesler geldi. Kadın arkadaşların sesleri. Cama doğru yürüdüm ki iniyor aşağıya. Şok oldum görünce. nutkum tutuldu birden bire. İstinat duvarı indi arabalarla birlikte. Çığlık çığlığa insanlar. Çok korktuk. Aynı sitenin A bloğundayız biz. Şu anda bizim bina boşaltılmadı. Ama yine de ölçümler falan bitsin tam kesin sonuç o zaman alınacak. B blok boşaltıldı ama." dedi. 

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

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-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)

-Çöken istinat duvarı

-Vatandaşlar ile röp

-İstinat duvarına yapılan kum desteği

-Binaların havadan görüntüsü

-Binanın çevre duvarında oluşan çatlaklar

-Genel ve detay



Kartal, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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