26.06.2019 12:22
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KARTAL'DA ÇÖKME SONRASI YAPILAN BİNALARDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KARTAL

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA- KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA- KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.
Kartal Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişi ölmüştü. Çökme sonrası riskli bulunan 8 bina da yıkılmıştı. Yeni yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi. Kısa sürede kaba inşaatı tamamlanan binaların çatılarının yapımı sürüyor. Binaların kısa sürede tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Binaların havadan görüntüleri


Kaynak: DHA
DHA , Yeşilyurt , Kartal , Güncel

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