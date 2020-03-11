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Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu Kartal'da çöpçüler tarafından sokak üzerindeki çöp konteynerinde bir bebek bulundu.

11.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:45
Kartal 'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
İSTANBUL - Kartal'da çöpçüler tarafından sokak üzerindeki çöp konteynerinde bir bebek bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyen polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Kartal Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi üzerinde çöp toplayan çöpçüler, sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis olayla ilgili çalışma başlatırken, bebeğin kim ya da kimler tarafından konteynere bırakıldığı konusundaki araştırmalar sürüyor. Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler : Kartal, Polis, 3. Sayfa

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