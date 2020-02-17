Haberler » Güncel » Kartal'da denizden ceset çıktı - Haber

Kartal'da denizden ceset çıktı

KARTAL Adalar İskelesi açıklarında denizden erkek cesedi çıkarıldı.

17.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:24
KARTAL İskelesi açıklarında denizden erkek cesedi çıkarıldı.
Adalar iskelesi yakınlarında saat 07.30 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi deniz üzerinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görgü tanığı, "Büyükada'dan geliyorduk. İskele yakınında denizde hareketsiz birini gördük. Polis ekiplerine verdik" diye konuştu.
Kartal'da denizden ceset çıktı

Adalar, Kartal, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:35  AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
09:25  Dünya Kedi Günü ne zaman? Dünya Kedi Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?
09:06  Süleyman Karadeniz kimdir? Milli güreşçi Süleyman Karadeniz hayatı ve biyografisi!
08:52  TOKİ 2020 kura çekilişi - TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
04:00  Aysel Gürel kimdir, nereli? Aysel Gürel şarkıları, sözleri
17.02.2020 09:49:06