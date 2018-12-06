Kartal'da Fabrika Yangını

06 Aralık 2018 Perşembe 14:12



06 Aralık 2018 Perşembe 14:12

Kartal'da polyester fabrikasının toz bölümünde bir makinede yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, bazı işçilerin dumandan hafif şekilde etkilendikleri belirtildi.Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan polyester fabrikasının toz bölümünde bir makinede yaşanan patlama yangına neden oldu. Yangının hemen ardından fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Dumandan hafif şekilde etkilenen bazı işçiler ayakta tedavi edildi.Yangının kısa sürede söndürülmesi ile fabrika bulunan çalışanlar rahat bir nefes aldı. - İSTANBUL