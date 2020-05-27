KARTAL'DA FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLER CEZADAN KAÇAMADI

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKartal'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde sivil trafik ekipleri denetim yaptı.

27.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:25
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde sivil trafik ekipleri denetim yaptı. Uyarılara kulak asmayarak fazla yolcu taşıyan minibüslere cezai işlem uygulandı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Kartal'da iki farklı noktada sabah saatlerinde denetim yaptı. Denetimlerde kontrol noktalarından geçen minibüsler sivil trafik ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüsler ise fazla yolcu almanın peşine düştü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kapasitesinden fazla yolcu taşıyan 2 minibüse cezai işlem uygulandı. Ekipler, minibüsteki yolculara uyarılarda bulundu. Sultanbeyli -Kartal hattında çalışan minibüsler ekipler tarafından tek tek durduruldu ve kontrol edildi. Yakacık'ta yapılan denetime takılan bir minibüsten 6 yolcu fazla çıkarken, başka bir minibüs de de17 fazla yolcu çıktı. Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı
HERKES İŞE GİDİYOR YAPACAK BİRŞEY YOK
Minibüste bulunan bir kadın yolcunu, sosyal mesafe kuralına uyulmuyor sürücüyü de uyarmadık herkes işine gidiyor yapacak bir şey yok. Seferler biraz daha fazla olsa bizde binmezdik ? diye konuştu. Başka bir yolcu ise 'Yarım saat araç bekledik, otobüs almadı mecbur binmek zorunda kaldık. Virüs nedeniyle seferler azdı binmek zorunda kaldık diye konuştu.
KOLTUK SAYISI KADAR YOLCU ALDIM
Ekipler tarafından durdurulan ve fazla yolcu alan minibüs sürücüsü Ramazan Kuş'a cezai işlem uygulandı. Kuş 2 tane fazla yolcu aldım sadece. Fazla yok zaten koltuk sayısı kadar yolcu aldım dedi. Basın mensuplarının 'Normal mi yolcu sayısı sorusuna ise cevap vermek istemedi. Ekiplerin çeşitli noktalarda denetimleri devam ediyor KARTAL’DA FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLER CEZADAN KAÇAMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kartal, Güncel, Haber

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