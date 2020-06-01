KARTAL'DA FAZLA YOLCUSU OLAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YOLCULAR ZORLA BİNİYOR

İstanbul'da normalleşme adımlarının atıldığı ilk gün Kartal'da yapılan denetimlerde, minibüslerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve kapasitenin yarısından daha fazla yolcu alındığı görüldü.

01.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:28
İstanbul'da normalleşme adımlarının atıldığı ilk gün Kartal'da yapılan denetimlerde, minibüslerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve kapasitenin yarısından daha fazla yolcu alındığı görüldü. Sivil trafik ekiplerinin denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan iki minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüsten 8, diğerinden 6 fazla yolcu çıkarken, minibüsün şoförü ise Millet zorla biniyor dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren yasakların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk günde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Kartal'ın belirli noktalarında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde kontrol noktalarından geçen minibüsler, sivil trafik ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken, kimi minibüslerin ise fazla yolcu aldığı görüldü.
DURAKTA YOLCU İNDİRDİM, O SIRADA YOLCULAR ZORLA BİNDİLER
Denetimlerde ekipler bir Yakacık-Kartal minibüsünü durdurdu ve 8 yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 16 yolcu çıktı. Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün 8 fazla yolcusu, polis tarafından aşağı indirildi. Minibüs şoförü Öztürk Toğluk, 'Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler. Şu an yapacak bir şey yok. 6 tane yolcum vardı. Yolcu indirirken 10 kişi birden zorla bindi. Uyardım, inmiyorum dediler diye konuştu.
Minibüsteki bir yolcu ise, '1 saattir bekliyorum, işe gitmek zorundayım. Gelen almadı, mecbur binmek zorunda kaldım. Seferlerin arttırılması gerekiyor dedi.
Başka bir denetleme noktasında ekipler tarafından durdurulan bir minibüsten ise 6 fazla yolcu çıktı. Aracın şoförü Kamuran Kars, 'Fazla yolcudan dolayı ceza işlem uygulanıyor. Yapacak bir şey yok, yolcular 'alacaksın' diyorlar. Biz de alıyoruz. Almayınca da şikayet ediyor yolcular. 'İşe gidiyoruz niye almıyorsun' diye tepki gösteriyorlar diye konuştu.
Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından 3 bin 180 TL para cezası uygulandı. KARTAL’DA FAZLA YOLCUSU OLAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YOLCULAR ZORLA BİNİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Kartal, Güncel, Haber

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