Kartal'da Filika Battı: 4 Kişi Boğulma Tehlikesi Atlattı

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:24



03 Aralık 2018 Pazartesi 09:24

KARTAL'da bir geminin filikasıyla denize açılan geminin personeli 4 kişi boğulma tehlikesi atlattı.3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kartal Adalar İskelesi açıklarında isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisinin filikasına binerek denize açılan 4 kişi filikanın su aldığını fark edince yardım ihbarda bulundular. Büyükada'dan Kartal'a yolcu taşıyan bir motor ihbarı duyarak yardıma gitti. İsimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiyi kurtardı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 3 kişiyi ayrıldıkları gemiye bırakıp birini sahil polis ekiplerine teslim etti. Sahilde çalışanlar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Bir yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Filikanın çağrısına koşan gemi adamı Selim Turna ise, olayı şöyle anlattı: "Biz Büyükada'dan yolcu getirmiştik, filikada 4 kişi olduğu ve su aldığı çağrısı yapıldı, onları aldık. Üç tanesini gemiye bıraktık, bir tanesini ambulansa deniz polisine teslim ettik. Sağlık durumlarını iyi diyebiliriz" dedi. - İstanbul