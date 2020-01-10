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KARTAL'DA GECEKONDU YANGINI

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

10.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:57KARTAL'DA GECEKONDU YANGINI

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay saat 07.10 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kömürlük olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tedbir amaçlı sokak üzerinde bekledi. Bir mahalle sakini, "İki kişi ısınmak için girmiş çatıya. Orada odun ve talaş vardı,yakmışlar. Çatı katında kalan yok ama alt katlarda yaşayanlar var.  Yangın sebebiyle bina boşaltıldı. Ölü ya da yaralı yok." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-vatandaşlar ile röp

-genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Hürriyet Mahallesi, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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