KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1)
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,DHAKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.
20.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:41
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,DHA
Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:-------------Kamyonetin görüntüsü-Vatandaşların kamyonete bakması
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA