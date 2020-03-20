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KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,DHAKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.

20.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:41
KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,DHA

Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kamyonetin görüntüsü

-Vatandaşların kamyonete bakması

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Kartal, DHA, Güncel

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