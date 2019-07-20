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KARTAL'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KARTAL'da bir araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

20.07.2019 13:17 KARTAL
KARTAL'da bir araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 10.45 sıralarında Kartal Soğanlık Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hakan Arıkoğlu, bir araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hakan Arıkoğlu, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
Motosiklet, Kartal, Güncel

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