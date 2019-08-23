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Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

KARTAL, Yavuzselim Devlet Hastanesi Polikliniklerinin otoparkında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

23.08.2019 11:17 Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga
KARTAL, Yavuzselim Devlet Hastanesi Polikliniklerinin otoparkında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay saat 08.30 sıralarında Kartal Yavuzselim Devlet Hastanesi Polikliniklerinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında anlaşmazlık olan 2 kişi otoparkta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada ismi öğrenilemeyen kişi aracına binen Erdal D.'yi bacağından vurdu. Silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı,olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdal D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü. Olayın görgü tanığı, "Adam geldi. İlk önce arabaya vurdu. Sonra aşağıya inip ayağına sıktı. 4-5 el sıktı en az." dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

- İstanbul

Devlet Hastanesi, Kartal, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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