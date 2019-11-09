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Kartal'da hedef 3'te 3

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak milli araya 3 puanla girmek istiyor.

09.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:31Kartal'da hedef 3'te 3
Süper Lig'in 11. haftasında 'u konuk edecek olan , bu maçı kazanarak milli araya 3 puanla girmek istiyor. Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, Denizlispor karşısında seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.

Süper Lig'in 11. haftasında taraftarı önünde Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hedef galibiyet. UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste alınan 3 yenilginin ardından Braga deplasmanına birçok as oyuncusunu götürmeyen ve lig maçını düşünen siyah-beyazlılarda hedef milli araya 3 puanla girmek. Son 4 lig maçında hanesine 10 puan yazdırarak iyi bir ivme yakalayan ve zirveyle arasındaki puan farkını indirerek yarışta iddialı konuma gelen Beşiktaş, Denizlispor karşısında hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılarda bu maç öncesinde Dorukhan'ın sakatlığı bulunuyor. Douglas ve N'Koudou'nun durumu ise belirsiz. Bu 2 ismin durumu, bugün netlik kazanacak. Denizlispor'da ise Estupinan'ın Beşiktaş'a karşı forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Sakatlığını atlatan Rodallega ise forma giyebilecek.

43. randevu

Beşiktaş ile Denizlispor bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 29 kez galibiyete uzanırken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Yeşil-siyahlıların Beşiktaş'a karşı son galibiyeti ise 2004 yılında. Sahasındaki maçı 3-1 kazanan Denizlispor, bu maçın ardından Beşiktaş'a karşı oynadığı 11 maçta 1 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Beşiktaş'ın evinde oynanan 20 maçta ise siyah-beyazlılar 14 kez galip gelirken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. Yarın akşam Beşiktaş Park'ta saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. - İSTANBUL

Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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