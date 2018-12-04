Kartal'da Hırsızlık Operasyonu

Kartal
'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen Afgan uyruklu 30 kişi yakalandı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma kapsamında, Karlıktepe Mahallesi Uğur Caddesi üzerindeki 3 metruk binaya operasyon düzenledi. Söz
konusu binalarda yapılan aramalarda, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği şarjörü, 25 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 DVD oynatıcısı, 3 fotoğraf makinesi, çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda inşaat malzemesi, elektrikli testere ve matkap bulundu.
Operasyonda, 30 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kartal
04 Aralık 2018 Salı 16:24