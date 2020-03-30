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Kartal'da huzurevleri dezenfekte edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kartal'da huzurevleri dezenfekte edildi.

30.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:38
Kartal'da huzurevleri dezenfekte edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kartal 'da huzurevleri dezenfekte edildi.
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 virüsünden halkı korumak amacıyla önlemler kapsamında ilçede bulunan özel ve kamuya bağlı huzurevleri dezenfekte edildi.
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ikamet ettiği 12 farkı huzurevinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda yer alan kurumlardan biri olan ve 80 vatandaşın kaldığı Özel Yakacık Nezih Yaşlı Bakım Merkezi'ne giden Kartal Belediyesi dezenfekte ekibi, Koronavirüse karşı tüm binayı özel solüsyon ile dezenfekte etti.
Koruyucu giysiler, maske ve gözlük ile çalışan ekiplerin yaptığı işlem sırasında yaşlı vatandaşlar merkezdeki başka odalara alınırken rahatsızlıkları nedeniyle yaşlıların daha fazla dokunduğu merdiven tırabzanları ve tutamaklar ilaçlanarak mikrop ve virüslerden arındırıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kartal, Güncel
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