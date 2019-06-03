KARTAL'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 AĞIR YARALI

DHA İSTANBUL -





Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kartal'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi ağır yaralandı. Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesinde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 34 BML 648 plakalı otomobil ile 34 TF 6833 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla sürücülerle ve yolculardan araçların içinde sıkışanlar oldu.





VATANDAŞLAR KAZA YERİNDE EKİPLERİN ÇALIŞMASINA YARDIM ETTİ.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içerisine sıkışanları kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede araçların içerisine sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.





KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI, DURUMLARI AĞIR

Ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Meriç Çaltan, Bedirhan Balandı,Abdullah Yüksek, Alper İptaş ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarullah Turnaoğlu ,Hüseyin Akkaya,Uğurcan Elkoca,Burak Demirci'n durumlarının ağır olduğu belirtildi.



TRAFİK POLİS KAZANIN OLUŞU HAKKINDA ÇEVREDEN BİLGİ ALDI.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptığı sırada olayın görgü tanıklarından kazanın oluşu hakkında bilgi toplamaya çalıştı. Ekiplerin incelemelerin ardından araçlardan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.



İKİ ARABA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI.

Kaza sesini duyup olay yerine gelen bir vatandaş, "Biz sese geldik zaten koşup geldiğimizde iki araba kafa kafaya girmişti, öndeki araçta beş kişi vardı onları biz indirdik. Öndeki araçta da bir kişi vardı, yaralıydı, şoför koltuğundaydı. Onu da hemşireler indirdi, kimse müdahale edemedi. Diğer sürücüyü de itfaiye ekipleri kurtardı sonra ambulans ekipleri tedavi ederek götürdüler. Durumları da şu an sürücülerden birisinin durumu ağır, diğerleri de ağır ama sürücü daha ağır. Birinin bacağı kırıldı, diğerinin omuriliğinde sorun varmış duyduğum kadarıyla" diye konuştu.

Kaza ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: DHA