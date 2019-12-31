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Kartal'da istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında

Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

31.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:02
'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Sokak'taki Irmak Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü.
Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otoparkta bulunan diğer araçları kaldırdı.
İstinat duvarının kalan kısmında çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle iki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.
Apartman sakinleri de bu karar üzerine binayı boşalttı.
Yıkılan istinat duvarından etkilenen binada yaşayan vatandaşlardan Dilek Tak, "Şiddetli bir yıkılma sesiyle kalktık. Camdan baktığımızda yan taraftaki duvar ve arabaların evimizin üzerine geldiğini gördük." dedi.
Kartal'da istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında

Kartal, Polis, Düzey, Güncel

Kaynak: AA


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