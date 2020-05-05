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Kartal'da kan donduran olayda karı kocanın cenazesi morga kaldırıldı

Kartal'da iddiaya göre 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü, ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Kartal'da kan donduran olayda karı kocanın cenazesi morga kaldırıldı
05.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:14
Kartal'da iddiaya göre 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü, ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Karı kocanın yakınları ise olay yerinde gözyaşları döktü.

Kan donduran olay, Kartal Esentepe Mahallesi Leman Sokakta 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki L. O., tartıştığı eşi Z.O.'u bıçaklayarak öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak çalıştığı iş yerinden çıkıp olay yerine gelen çiftin oğlu ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından çiftin cenazeleri Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cenazelerin daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal, 3. Sayfa, Haber
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