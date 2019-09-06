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Kartal'da kentsel dönüşüm

Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 40 bina yıkılıyor.

06.09.2019 13:14 Kartal'da kentsel dönüşüm

Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 40 bina yıkılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hakkında riskli yapı raporu olan ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ilgili harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yakacık Aysun, Makbul ve Kirat sokaklarındaki 40 metruk binanın yıkımına başladı.
Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımların 3 günde tamamlanması planlanırken, bu sırada oluşabilecek toz için tazyikli su sıkılıyor.
Bölgede asayiş sorunlarına da yol açan metruk binaların yıkılması için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldığı, verilen sürenin ardından yıkımların başladığı öğrenildi.


Fen İşleri Müdürlüğü, Yakacık, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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