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Kartal'da komşular arasındaki park kavgası kanlı bitti

Kartal Çarşı Mahallesi'nde komşular arasında çıkan park kavgasında bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

01.10.2019 11:44Kartal'da komşular arasındaki park kavgası kanlı bitti

Kartal Çarşı Mahallesi'nde komşular arasında çıkan park kavgasında bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.
Olay saat 10.30 sıralarında Kartal Çarşı Mahallesi Vatansever caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde gerçekleşti. İddiaya göre park yeri yüzünden çıkan tartışmada Mustafa Yıldız omzundan ve boynundan vurularak yaralandı. Yaralının yardımına çevre sakinleri koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapan Yıldız, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-yaralı vatandaşın aracı
-polis ekiplerinden görüntü
-genel ve detay görüntü


- İstanbul

Çarşı Mahallesi, Kartal, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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