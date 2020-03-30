Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kartal'da kreşler ekrana taşındı

Korona virüse karşı tüm ilçe genelinde etkin bir mücadele yürüten Kartal Belediyesi, yurt genelinde yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, kreşli minikler için 'uzaktan eğitim sürecini' başlattı.

30.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:02
Kartal'da kreşler ekrana taşındı
Korona virüse karşı tüm ilçe genelinde etkin bir mücadele yürüten Kartal Belediyesi, yurt genelinde yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, kreşli minikler için 'uzaktan eğitim sürecini' başlattı. Buna göre kreş öğrencileri, kendileri için hazırlanan eğitim videolarını, Kartal Belediyesi'nin YouTube kanalından izleyebilecek.

Kartal Belediyesi, eğitime verilen aranın ardından kreşli öğrenciler için online eğitim sistemini devreye soktu. Söz konusu uzaktan eğitim kapsamında, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü öğretmenleri tarafından 3-4-5 ve 6 yaş grubu öğrenciler için; içerisinde müzik, spor aktiviteleri, bilimsel deneyler, kavramlar, resim, hikaye, parmak oyunları, şarkılar ve eğlenceli oyunların yer alacağı videolar hazırlandı. Minikler kendileri için hazırlanan uzaktan eğitim videolarını https://www.youtube.com/user/Kartalbld/videos'view=0&sort=dd&shelf_id=2linkine tıklayarak düzenli olarak takip edebilecek.

"Hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum"

Yaptığı açıklamada verilecek eğitimi ve kapsamını paylaşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin yeni hizmeti ile alakalı şunları kaydetti: "Eğitim öğretime ara verildiği bu dönemde, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bütün öğretmenleri, minik yavrularımız için eğlenceli oyunlar, eğitimler hazırladı. Öğrencilerimiz, eğitim videolarımızı belediyemizin YouTube kanalından izleyebilecek. Kartal Belediyesi olarak 15 kreş ve 1000'e yakın öğrencimizle okul öncesi eğitimde öncülüğümüze bu konuda da devam ediyoruz. Diğer yandan Korona virüsüne karşı yürüttüğümüz etkin mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. Doğup büyüdüğüm Kartal'da minik çocuklarımız ve tüm komşularımız için yüzlerce çalışma arkadaşımla birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Duyarlı davranarak hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kartal'da kreşler ekrana taşındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:10: Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi - Haber 12:10: Düzce Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 12:10: EÜ Öğrenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Haber 12:09: Gaziantep baklavası ukrayna'da damakları fethetti - Haber 12:08: Sokak ortasında 'erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi... - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber