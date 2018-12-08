Kartal'da Kumar Operasyonu

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:39



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:39

Kartal'da internet üzerinden kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde bulunan bir adreste, internet üzerinden yasa dışı kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine İlçe Emiyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışma sonucu, buranın iki kısımdan oluştuğu, bilgisayarlar üzerinden bir oyun sitesinden kumar oynatıldığı tespit edildi.Adrese düzenlenen operasyonda televizyon, 12 dizüstü bilgisayar, 2 modem ve 950 lira ele geçirildi.Burada yakalanan 10 kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu"ndan idari, daha sonra yakalanan S.K'ya da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.