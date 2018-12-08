Kartal'da Kumar Oynatılan Adrese Baskın

İstanbul Kartal
'da polis ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı kumar oynatılan bir adrese baskın düzenlendi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal Cevizli
Mahallesi Karabük
Caddesin'de bulunan bir adreste internet üzerinden yasa dışı kumar oynatıldığına dair bilgi edindi. Polis
ekipleri yaptıkları teknik ve fizik takiplerinin ardından operasyon için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz 4 Aralık
tarihinde yapılan operasyonda, adresi işleten kişi olduğu belirlenen S.K. ve 10 şahıs kumar oynatıldığı esnada yakalandı. Ayrıca, 1 adet televizyon, 12 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet modem ve 950 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K.'ye "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli eşlem uygulandı. Diğer 10 şahsa ise, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan idari işlem uygulandı. - İSTANBUL
Polis,İstanbul,Kartal
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:45