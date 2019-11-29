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Kartal'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Kartal'da Ünal Demirhan'a ait otomobiL kundaklandı.

29.11.2019 05:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 05:58Kartal'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi

'da Ünal Demirhan'a ait otomobiL kundaklandı. Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili polise ifade veren Demirhan, otomobilini eski sevgilisinin yaktığını iddia etti.

Olay, Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ünal Demirhan'a ait 34 NK 5465 plakalı otomobil, sokakta park halindeyken kundaklandı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karışırken, otomobilin yandığını gören komşuları durumu otomobilin sahibine,  polis ve itfaiye ekiplere verdi.  Ünal Demirhan'ın komşuları aynı zamanda yanan otomobile battaniye ve su ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve itfaiye ekipleri yanan otomobilin çevresinde araştırma yaptı. Ekiplerin ilk incelemesinde aracın yanıcı maddeyle kundaklandığını belirtildi.

Araç sahibi Ünal Demirhan konuyla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken daha önce de Demirhan'a ait otomobillerin kundaklandığı öğrenildi. Demirhan, polise verdiği ifadesinde, otomobilini, eski sevgilisinin kundakladığını ileri sürdü. olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



İtfaiye, Kartal, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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