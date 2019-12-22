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Kartal'da lodosun devirdiği ağaç cipin üzerine düştü

Kartal'da şiddetli lodosun etkisiyle devrilen ağaç park halindeki bir cipte maddi hasara yol açtı.

22.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:48 Kartal'da lodosun devirdiği ağaç cipin üzerine düştü
'da şiddetli lodosun etkisiyle devrilen ağaç park halindeki bir cipte maddi hasara yol açtı.

Olay saat 11: 30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın bahçesinde bulunan ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki cipin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle cipin aynası ve tavanı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacın yola devrilen parçalarını keserek kaldırıma çektiler. Araç sahibi Sadık Arı "Fırtına çıktı. Fırtınadan dolayı ağaç aracımın üzerine devrildi. Aynası kırıldı bazı yerleri ezildi. Aracımda maddi hasar oluştu. Camları kırıldı. Tavanı çöktü."şeklinde konuştu.


- İstanbul

Halitpaşa, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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