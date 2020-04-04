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Kartal'da mahalle pazarında ateş ölçerli önlem

Kartal'da kurulan mahalle pazarında korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra pazar yerine girebildi.

04.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:35
Kartal'da mahalle pazarında ateş ölçerli önlem
Kartal 'da kurulan mahalle pazarında korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra pazar yerine girebildi. Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşlara ve pazarcılara ücretsiz maske dağıttı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara market ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda Kartal'daki mahalle pazarlarında da korona virüse yönelik önlemler alınmaya devam ediliyor. Uğur Mumcu mahallesinde kurulan bir pazarda zabıta ekipleri pazarcılara ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Yine korona virüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında girişlere el dezenfektanları konuldu ve "Korona virüs salgını nedeniyle alışveriş yaparken ihtiyacımız olan ürünleri dokunarak seçmeden almamız toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır" yazısı asıldı.
PAZARDA 'ATEŞ ÖLÇERLİ' ÖNLEM ALINDI
Girişlerin kontrollü hale getirildiği pazarda, vatandaşların tek bir girişi kullanmaları sağlandı. Zabıta ekipleri tarafından ateş ölçer ile ateşleri kontrol edilen vatandaşlar, maske alarak pazara girdi.
Rabia Duysak isimli bir vatandaş, "Çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü pazarlar sokak arası olduğu için oldukça dar mekanlar ve sosyal mesafeyi korumakta zorluk çekiliyor. Bu şekilde ateş ölçmek de doğru. En azından bir nebze koruyuculuğu olur" diye konuştu.
Pazarcılardan Fesih Kandemir ise "Herkesin faydasına olur. Hem kendimiz hem de karşımızdaki müşteri için önlem almak zorundayız" dedi.
( Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kartal, Güncel
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