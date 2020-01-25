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Kartal'da marinada 6 tekne alev alev yandı: 1 yaralı

Kartal'da marinada bulunan 6 tekne alevlere teslim oldu.

25.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:26
'da marinada bulunan 6 tekne alevlere teslim oldu. Teknelerin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın esnasında teknelerde ara ara patlamaların olduğu görüldü.
Kartal Dragos'taki marinada saat 07.30 sıralarında, bağlanmış halde olan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak 6 tekneye sirayet etti. 6 tekne alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. , teknelere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Marinada bulunan bir kişi yaralanırken, tekneler kullanılamaz hale geldi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
(Metin Başar/İHA)
Kartal'da marinada 6 tekne alev alev yandı: 1 yaralı

İtfaiye, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA


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