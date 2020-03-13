KARTAL'DA METRUK BİNADA CESET
Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAKartal'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu.
13.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:50
Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Kartal 'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu.
Asker uğurlaması için bir araya gelen mahalleli, Çanakkale Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 8 katlı metruk binanın 3. katına bayrak asmaya çıktı. Binadan yoğun bir kokunun gelmesi üzerine farklı bir daireye giren kişiler cesetle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı ceset üzerindeki incelemelerini tamamladı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler neticesinde yapılan ilk değerlendirmede, cesedin yaklaşık 4 aydır olay yerinde bulunduğu anlaşıldı. Cesedin çürümesi nedeniyle cinsiyet ve kimlik tespiti yapılamadı. Ölüm nedeni, cinsiyet ve şahsın kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kartal 'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, çürümüş ceset buldu.
Asker uğurlaması için bir araya gelen mahalleli, Çanakkale Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 8 katlı metruk binanın 3. katına bayrak asmaya çıktı. Binadan yoğun bir kokunun gelmesi üzerine farklı bir daireye giren kişiler cesetle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı ceset üzerindeki incelemelerini tamamladı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler neticesinde yapılan ilk değerlendirmede, cesedin yaklaşık 4 aydır olay yerinde bulunduğu anlaşıldı. Cesedin çürümesi nedeniyle cinsiyet ve kimlik tespiti yapılamadı. Ölüm nedeni, cinsiyet ve şahsın kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: DHA
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