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Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyorİSTANBUL - Kartal'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

17.10.2019 19:08
Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor
İSTANBUL - Kartal'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Kartal Soğanlık'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüdüğü atölye alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Atölyenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yanıyor

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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