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Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bir kişi dumandan etkilendi.

17.10.2019 19:15Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bir kişi dumandan etkilendi.
Kartal Soğanlık'ta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 17.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Atölyenin alt katında başlayan yangın kısa sürede üst katlara da sıçradı. Yangında dumandan etkilenen bir kadına, ambulansta müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye araçları, atölyenin dar bir ara sokakta bulunması nedeniyle yangına sırayla müdahale etmek zorunda kaldı. Atölyede çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
(İHA)

Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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