Haberler » 3. Sayfa » Kartal'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Kartal'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Kartal'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

17.10.2019 18:01Kartal'da mobilya atölyesinde korkutan yangın
Kartal'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Soğanlık'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüdüğü atölye alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Atölyenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:36 Taşköprü'de silahlı kavga: 1 ölü
20:40 Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu
20:29 Arazi aracının çarptığı ışıklı tabela yolu trafiğe kapattı
20:23 Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
20:21 Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
20:16 Yunus ekiplerinin motosiklet gösterisi nefes kesti
20:10 Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü
17.10.2019 20:43:15