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Kartal'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Kartal'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

17.10.2019 18:25Kartal'da mobilya atölyesinde korkutan yangın
Kartal'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Kartal Soğanlık'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüdüğü atölye alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Atölyenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(İHA)

İtfaiye, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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