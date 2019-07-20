Haberler» Güncel» Haber

Kartal'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

20.07.2019 12:15 Kartal
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi'nde seyir halinde olan Hakan Arıkoğlu idaresindeki 34 BZR 487 plakalı motosiklet, Çitlembik Sokak girişinde, S.Ö'nün kullandığı 34 TV 6898 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Arıkoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arıkoğlu, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü S.Ö de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Kartal, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:07   Barış Harekatı'nın 45. yılında "Gazi"ye dalış yaptılar - İZMİR
14:07   Tekirdağ'da piknik alanında çöp tepkisi
14:07   Selam verme cinayeti zanlısı 5 ay sonra yakalandı
14:07   Babaya, kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis
14:07   Diyarbakır'daki terör operasyonu
14:06   Yurt dışından yapılan noter işlemleri kolaylaştı
14:05   Şehit ve gazi ailelerinden Başkan Yardımcısı Honaz'a teşekkür