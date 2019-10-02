Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis

Kartal'da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin biri tutuklu üç kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Davanın tutuklu sanığı Mesut Vural, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Aleyna Can'ın arkadaşı Bayram Ekici ve kardeşi Ercan Ekici'nin beraatine karar verildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mesut Vural, başka suçtan tutuklu sanık Bayram Ekici, Bayram Ekici'nin kardeşi tutuksuz sanık Ercan Ekici ve avukatları katıldı. Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müşteki Fatma Yirmibeş'in Avukatı Kübra Süleyman, sanıkların suçu kasten işlediklerini öne sürerek üç sanığın da "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Söz alan Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Aleyna Can'ın katili Mesut Vural

"OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Davanın tek tutuklu sanığı Mesut Vural, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Olay yaşandığı için üzgünüm. Maktulü önceden tanımıyorum, aramızda herhangi bir sorun yoktu. Zaten olaydan sonra kendi telefonumla ambulansa haber verdim. Olayın şoku ile ambulans arayıp olay yerinden uzaklaştım. Keşke böyle olmasaydı. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum. Yanlışlıkla diğer sanıkları ya da kendimi de vurabilirdim" dedi.

Tutuksuz sanık Ercan Ekici, bir suçu olmadığını söyledi. Son sözü sorulan sanıklardan Mesut Vural, "Tahliyemi talep ederim", Bayram Ekici, "Bir diyeceğim yoktur", "Ercan Ekici de, "Beraatimi talep ederim" dedi.

TUTUKLU SANIK 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mesut Vural'ı, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mesut Vural, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına da çarptırıldı.

SEVGİLİSİ BERAAT ETTİ

Mahkeme, Aleyna Can'ın öldürülmesi suçundan tutuksuz yargılanan Bayram Ekici ve kardeşi Ercan Ekici'nin ise beraatine karar verdi. Bayram Ekici, "Ruhsatsız silah" suçundan 6 ay hapis ve 500 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, tutuklu sanık Mesut Vural'ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) maktul Aleyna Can'ın (17) erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural'ın (23) geldiği belirtiliyor.

İddianamede, akşam 21.00-22.00 sıralarında şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici, Aleyna Can ile Bayram Ekici'nin yan yana oturdukları, çekmecede bulunan silahı eline alan şüphelilerin mekanizmayı çekmek suretiyle tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aliyna Can'ı vurarak öldürdükleri anlatılıyor.

Bayram ve Ercan Ekici'nin silahın ateş aldığı sırada Mesut Vural'ın elinde olduğu, Mesut Vural'ın da silahın Ercan Ekici tarafından çekmeceden alındığı sırada ateş aldığı yönünde ifade verdiği kaydedilen iddianamede, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.