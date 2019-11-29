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Kartal'da otomobilin kundaklanma anı kamerada

Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHAKartal'da, sabaha karşı Ünal Demirhan'a ait otomobil kundaklandı.

29.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:01
Kamera Ali Kerem BENGİ DHA
'da, sabaha karşı Ünal Demirhan'a ait otomobil kundaklandı. Yanarak kullanılmaz hale gelen otomobilin kundaklanma anı kameraya yansıdı
Olay, Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta saat 04.00 sıralarında yaşandı. Ünal Demirhan'a ait 34 NK 5465 plakalı otomobil, sokakta park halindeyken kundaklandı. Komşuların battaniye ve su ile müdahale etmeye çalıştığı otomobil yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürerken olay anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde bidon ile olay yerine geldiği, kamera açısı dışından parlama oluştuğu ve aynı kişinin elinde bidonla geldiği yoldan koşarak uzaklaştığı görülüyor.
Kartal'da otomobilin kundaklanma anı kamerada

İstanbul, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA


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