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KARTAL'DA OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA

Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA Kartal'da, sabaha karşı Ünal Demirhan'a ait otomobil kundaklandı.

29.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:46KARTAL'DA OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA

Kamera: Ali Kerem BENGİ/ DHA

'da, sabaha karşı Ünal Demirhan'a ait otomobil kundaklandı. Yanarak kullanılmaz hale gelen otomobilin kundaklanma anı kameraya yansıdı

Olay, Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta saat 04.00 sıralarında yaşandı. Ünal Demirhan'a ait 34 NK 5465 plakalı otomobil, sokakta park halindeyken kundaklandı. Komşuların battaniye ve su ile müdahale etmeye çalıştığı otomobil yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürerken olay anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde bidon ile olay yerine geldiği, kamera açısı dışından parlama oluştuğu ve aynı kişinin elinde bidonla geldiği yoldan koşarak uzaklaştığı görülüyor.



İstanbul, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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