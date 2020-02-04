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Kartal'da özel halk otobüsü duraktaki yolculara çarptı

Kartal'da bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

04.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:38Kartal'da özel halk otobüsü duraktaki yolculara çarptı
'da bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DR 4319 plakalı özel halk otobüsü Kartal Sahil Yolu üzerinde istikametine seyir halindeyken durağa yanaşırken kontrolden çıktı.
Durakta bekleyen 3 kişiye çarpan ve ilerlemeye devam eden otobüs, ardından kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada, durakta bekleyen 3 kişi ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. 3'ü ağır 5 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü.
Kazanın ardından Turgut Özal Bulvarı'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Sahil Yolu, Maltepe, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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