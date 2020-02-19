Haberler » Güncel » Kartal'da özel okulun velileri okul önünde eylem yaptı - Haber

Kartal'da özel okulun velileri okul önünde eylem yaptı

Kartal'da, çocukları özel bir kolejde öğrenci olan veliler, aylardır maaşlarını alamayan öğretmenlerin istifa etmesi nedeniyle çocuklarının eğitimden mahrum kaldığı gerekçesiyle okul önünde eylem yaptı.

19.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:22Kartal'da özel okulun velileri okul önünde eylem yaptı
'da, çocukları özel bir kolejde öğrenci olan veliler, aylardır maaşlarını alamayan öğretmenlerin istifa etmesi nedeniyle çocuklarının eğitimden mahrum kaldığı gerekçesiyle okul önünde eylem yaptı. Veliler, okul yönetimi tarafından sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kartal'da özel bir koleje çocuklarını yazdıran veliler, okuldaki öğretmenlere ve diğer çalışanlara aylardır maaşlarının ödenmediği, okuldaki kantin ve benzeri yerlerin kapalı olduğu ve çocukların eğitimlerinden mahrum kaldıklarını iddia eden veliler, okul önünde toplanarak eylem yaptı. Veliler, çocuklarının eğitime devam etmesini ve okul yönetiminin sorunlara çözümler getirmesi gerektiğini belirtti. Veliler tarafından okul önünde basın açıklaması da yapıldı. Yapılan açıklamada, maaşlarının alamayan 15 öğretmenin istifa ettiğini, bu sebeple öğrencilerin ve velilerin mağdur duruma düştüklerini belirtildi.

Mağdur velilerden birisi olan Ertuğrul Yılmaz, "Çocuğum 3. sınıfa gidiyordu. Okuldaki aksaklıklar, maaşların ödenmemesi, 2 senedir bunlar yaşanıyordu. Bize çektikleri mesajlarda öğretmenleri suçlayan yönetim anlayışıyla karşı karşıyaydık. Biz Türkiye'nin geleceği için buradayız" dedi. - İSTANBUL

Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
19.02.2020 16:17:45