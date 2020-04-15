Kartal'da pazarlara korona virüs denetimi
Korona virüs tedbirleri kapsamında pazarlara sıkı denetim devam ediyor.
15.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:57
Kartal'da korona virüs tedbirleri doğrultusu pazarlar Kartal Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından denetlendi. Maskesi olmayan vatandaşlara pazar girişinde maske dağıtılırken, pazar girişlerinde el dezenfektan ünitelerinde vatandaşlar ellerini temizledi. Zabıta ekipleri tezgahlar arasındaki mesafeyi tek tek inceledi. Vatandaşlar ve pazarcılar ise denetimlerden memnun olduklarını söyledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA